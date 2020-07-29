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Петиция за отставку Геруса набрала более 25000 голосов
07:58 29.07.2020 |
Президент Владимир Зеленский рассматривает петицию шахтеров с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, передает УНН.
Петиция, размещенная на сайте Президента, набрала 25613 голосов. В ней обвиняют Геруса в том, что он пролоббировал импорт электроэнергии в Украину из РФ, несмотря на профицит собственного угля, чем нанес им, шахтерам, значительный ущерб.
"Уголь начал накапливаться на складах еще полгода назад, когда позволили импорт российской электроэнергии. Это позволило правительство Гончарука, руками депутата Геруса. Из-за этих "профессионалов" Россия всю зиму сбрасывала нам в страну свою электроэнергию, чтобы не останавливать свои предприятия, чтобы кормить своих людей", - отмечают шахтеры.
Они отмечают, что импорт электроэнергии убивает угольную отрасль.
"Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не рухнуло практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии", - отмечают шахтеры.
Петицию подписали шахтеры ГП "Селидовуголь", ОП "Шахта "Котляревская", ОП "Шахта" 1-3 Новогродовская", ОП "Шахта Украина", ОП "Шахта Кураховская".
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.
На время карантина импорт был приостановлен. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта. Против импорта выступает правительство, за импорт - отдельная группа депутатов во главе с Герусом.
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