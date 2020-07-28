Украина за 6 мес. снизила производство электроэнергии 8%

Атомные электростанции (АЭС) за шесть месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 39 млрд 389,1 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 14 млрд 154,9 млн кВт-ч (-23,2% к январю-июню-2019), Южно-Украинской – 9,707 млрд кВт-ч (+0,3%), Ривненской – 9 млрд 763,4 млн кВт-ч (-3,8%), Хмельницкой – 5 млрд 763,8 млн кВт-ч (+31,4%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 17,8% – до 24 млрд 126,7 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 24% – до 17 млрд 579,7 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – увеличили на 5,1%, до 6,547 млрд кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 22,1% – до 3 млрд 606,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 18,4% – до 947,4 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,3 раза – до 5 млрд 356,2 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июне-2019 – 53,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,9% (36,8%), ГЭС и ГАЭС – 4,9% (5,8%), блок-станций – 1,3% (1%), альтернативных источников – 7,3% (3%).
В июне 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 7,5% (на 878,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 10,862 млрд кВт-ч.
Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые" (ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (+2,1 раза).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-июнь 2019-20 гг.:
|Производители э/э
|6 мес.-19
|6 мес.-19
|6 мес.-20
|6 мес.-20
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|42 653,3
|53,4
|39 389,1
|53,6
|-3 264,2
|-7,7
|ГК ТЭС
|23 138,8
|29,0
|17 579,7
|23,9
|-5 559,1
|-24,0
|ТЭЦ и КУ
|6 227,2
|7,8
|6 547,0
|8,9
|319,8
|5,1
|ГЭС
|3 889,7
|4,9
|2 865,5
|3,9
|-1 024,2
|-26,3
|ГАЭС
|738,1
|0,9
|740,9
|1,0
|2,8
|0,4
|Блок-станции
|800,0
|1,0
|947,4
|1,3
|147,4
|18,4
|Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|2 371,7
|3,0
|5 356,2
|7,3
|2 984,5
|125,8
|ВСЕГО
|79 818,8
|100,0
|73 425,8
|100,0
|-6 393,0
|-8,0
Данные: Минэкоэнерго