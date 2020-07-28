Украина за 6 мес. снизила производство электроэнергии 8%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне 2020 года сократилось на 8% (на 6,393 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 73 млрд 425,8 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики.

Атомные электростанции (АЭС) за шесть месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 39 млрд 389,1 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 14 млрд 154,9 млн кВт-ч (-23,2% к январю-июню-2019), Южно-Украинской – 9,707 млрд кВт-ч (+0,3%), Ривненской – 9 млрд 763,4 млн кВт-ч (-3,8%), Хмельницкой – 5 млрд 763,8 млн кВт-ч (+31,4%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 17,8% – до 24 млрд 126,7 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 24% – до 17 млрд 579,7 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – увеличили на 5,1%, до 6,547 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 22,1% – до 3 млрд 606,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 18,4% – до 947,4 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,3 раза – до 5 млрд 356,2 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июне-2019 – 53,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,9% (36,8%), ГЭС и ГАЭС – 4,9% (5,8%), блок-станций – 1,3% (1%), альтернативных источников – 7,3% (3%).

В июне 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 7,5% (на 878,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 10,862 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые" (ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (+2,1 раза).

Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-июнь 2019-20 гг.:

Производители э/э 6 мес.-19 6 мес.-19 6 мес.-20 6 мес.-20 изм. изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 42 653,3 53,4 39 389,1 53,6 -3 264,2 -7,7 ГК ТЭС 23 138,8 29,0 17 579,7 23,9 -5 559,1 -24,0 ТЭЦ и КУ 6 227,2 7,8 6 547,0 8,9 319,8 5,1 ГЭС 3 889,7 4,9 2 865,5 3,9 -1 024,2 -26,3 ГАЭС 738,1 0,9 740,9 1,0 2,8 0,4 Блок-станции 800,0 1,0 947,4 1,3 147,4 18,4 Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 2 371,7 3,0 5 356,2 7,3 2 984,5 125,8 ВСЕГО 79 818,8 100,0 73 425,8 100,0 -6 393,0 -8,0

Данные: Минэкоэнерго