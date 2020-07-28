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Зеленый водород может сравняться по цене с серым уже в 2023 году – Morgan Stanley
11:34 28.07.2020 |
По мнению аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, в США зеленый водород может стать конкурентоспособным с серым, получаемым из ископаемого топлива, уже в 2023 году.
Всё дело в падении стоимости электроэнергии, вырабатываемой на основе ВИЭ.
В рамках «лучших в своём классе» американских проектов ВИЭ, зеленый водород даже сегодня можно получать по $ 1,53 за килограмм, что делает его конкурентоспособным с «синим» водородом, получаемым их ископаемого топлива (главным образом природного газа) с улавливанием СО2, говорится в аналитической записке Morgan Stanley.
К 2023/24 годам, при сохранении налоговых вычетов (tax credits), в таких регионах, как Техас и Средний Запад, стоимость ветровой энергии (LCOE) может упасть до 5-7 долларов США / МВт*ч, считают аналитики Morgan Stanley.
Это сделало бы зеленый водород, производимый с помощью ветроэнергетики, конкурентоспособным с новыми проектами по производству серого «гораздо быстрее, чем считалось», с ценой примерно 1 доллар / кг, говорится в записке. Авторы также отмечают, что цена зеленого H2 «очень чувствительна» к стоимости электроэнергии. Её снижение на 2 доллара / МВт*ч снижает стоимость водорода на $ 0,10 / кг.
США потенциально являются одним из крупнейших рынков зеленого водорода. Сегодня здесь, как и везде в мире, доминирует серый водород, цена на который составляет около 0,30 долл. США / кг, (не считая капитальные затраты, необходимые для ввода в эксплуатацию новых мощностей).
Аналитики Morgan Stanley признают, что рассматриваемое падение стоимости зеленого водорода зависит от снижения затрат на электролизеры, субсидий на поддержку электролиза, а также от упомянутого сохранения налогового вычета в ветроэнергетике (который является основной формой поддержки ВИЭ в США).
Ключевыми игроками в тандеме «ветроэнергетика - зеленый водород» могут стать «лидеры ветроэнергетики с отличными площадками», такие как NextEra, AES и Duke Energy. К слову, американская электроэнергетическая компания NextEra уже начинает своей первый проект по производству зеленого водорода. Впрочем, в нём будет использоваться «избыточная» солнечная (а не ветровая) энергия, вырабатываемая фотоэлектрическими установками группы, и направляемая в электролизёр мощностью 20 МВт.
«Мы считаем, что есть потенциал для формирования стратегических альянсов лидеров ветроэнергетики и компаний, которые стремятся генерировать и использовать зеленый водород, чтобы объединить все необходимые навыки и обеспечить конкурентоспособность зеленого водорода гораздо более быстрыми темпами, чем предполагалось», - считают авторы из Morgan Stanley.
Напомним, что аналитики IHS Markit считают, что производство зеленого водорода может стать конкурентоспособным по затратам с «традиционной» сегодня формой водорода - получаемого на основе природного газа - к 2030 году.
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