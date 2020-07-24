В Украине увеличилось использование природного и сжиженного газа

За июнь 2020 года по сравнению с июнем 2019 года использование природного и сжиженного газа в Украине увеличилось, соответственно, на 37,7% и 24,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За прошлый месяц в Украине было использовано 2,79 млн тонн каменного угля (на 23,0% меньше, чем за июнь 2019 года); 1,63 млн кубометров природного газа (на 37,7% больше); 2,9 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 19,3% меньше).

Также за указанный период (без учета объемов продаж населению через автозаправочные станции) было использовано 41,2 тыс. тонн моторных бензинов (на 4,3% меньше, чем за июнь 2019 года); 341,6 тыс. тонн дизельного топлива (на 4,6% меньше); 15,4 тыс. тонн сжиженного газа (на 24,3% больше).