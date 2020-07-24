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В Конституционном суде оспаривают порядок проведения аукционов по продаже углеводородов
19:28 24.07.2020 |
В Конституционном суде Украины (КСУ) оспаривают положения порядка организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ в Facebook.
«51 народный депутат Украины 24 июля обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать неконституционным положение абзаца третьего пункта 51 Порядка организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины «Об организации и проведении биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа» от 16 октября 2014 года №570 с изменениями», - говорится в сообщении.
Отмечается, что оспариваемым положением этого порядка предусмотрено, что продавец выполняет свои обязательства по поставкам сырой нефти, газового конденсата и сжиженного газа после поступления средств от покупателя в полном объеме в соответствии с условиями договора купли-продажи. В частности, в представлении подчеркивается, что порядок и условия приобретения, прекращения и осуществления права собственности охватывается понятием правового режима собственности, который по пункту 7 части первой статьи 92 Конституции Украины определяется исключительно законами Украины. Поэтому урегулирование этих вопросов относится исключительно к компетенции Верховной Рады Украины.
Таким образом, утверждают народные депутаты, Кабинет министров, урегулировав условия и порядок приобретения права собственности на нефть сырую, газовый конденсат собственной добычи и сжиженный газ, которые должны определяться исключительно законами Украины, вышел за рамки своих полномочий, установленных Конституцией Украины.
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