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Чернобыльской АЭС после экспертиз выдали разрешение на эксплуатацию нового «укрытия»
17:08 24.07.2020 |
Начинается опытно-промышленная эксплуатация первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
"Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков вручил заместителю министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Шахматенко отдельное разрешение ГСП "Чернобыльская АЭС" на опытно-промышленную эксплуатацию первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие". - сказано в сообщении.
Получение отдельного разрешения является условием лицензии ГСП "Чернобыльская АЭС" на эксплуатацию объекта "Укрытие".
Строительство первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие" завершилось в 2019 году.
Решение о выдаче указанного отдельного разрешения принято Госатомрегулирования из вывода государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности заявительных документов и положительных результатов инспекционного обследования ГСП ЧАЭС, проведенного инспекционной комиссией в период 14-17 июля.
Во время опытно-промышленной эксплуатации должны быть проверены и получены подтверждения того, что системы, конструкции и компоненты ПК-1 НБК и объект в целом, функционируют в соответствии с проектом, выявленные недостатки устранены, а новый безопасный конфайнмент приведен в состояние готовности к дальнейшей безопасной эксплуатации.
Планируется, что опытно-промышленная эксплуатация объекта продлится один год, а после успешного ее завершения ГСП ЧАЭС должна предоставить в Госатомрегулирования заявление для получения лицензии на эксплуатацию комплекса конфайнмента и объекта "Укрытие" (в рамках отдельного вида деятельности - переработка, хранение радиоактивных отходов).
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