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В ЕС впервые произвели больше энергии из «зеленых» источников, чем из ископаемых
16:48 23.07.2020 |
На территории Европейского Союза впервые произвела больше энергии «зеленая» энергетика, чем получили из ископаемых источников (уголь, нефть и газ).
Об этом сообщает Climate Home News.
«Возобновляемые источники впервые сгенерировали в ЕС больше энергии, чем уголь, нефть и газ вместе», - говорится в сообщении.
Согласно данным климатического аналитического центра Ember, ветровая, солнечная, гидро - и биоэнергетика сгенерировали 40% электроэнергии в 27 государствах-членах европейского блока в первой половине 2020 года, в то время как энергия, полученная от ископаемого топлива, не превышает 34% электроэнергии.
В результате выбросы углерода в энергетическом секторе ЕС сократились почти на 25% за первое полугодие этого года.
Отмечается, что несмотря на то, что спрос на электроэнергию в Евросоюзе во время пандемии коронавируса снизился на 7%, сама генерация «зеленой» электроэнергии увеличилась на 11%.
Это стало возможным благодаря новым ветровым и солнечным установкам, которые производили рекордную пятую часть электроэнергии в Европе. За это время только в Дании 64% электроэнергии было произведено от ветра и солнца.
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