Минэнерго провело переговоры по реструктуризации кредитов инвесторам в ВИЭ

Министерство энергетики провело переговоры с руководством государственных банков и НБУ о реструктуризации кредитов, выданных государственными банками на строительство объектов энергетики из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Полное выполнение Меморандума о взаимопонимании между Правительством и инвесторами в отрасли ВИЭ позволит стабилизировать отрасль и без осложнений провести реструктуризацию кредитов, выданных государственными банками на строительство объектов возобновляемой энергетики. Об этом шла речь в рамках совещания с участием председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко, и.о. министра энергетики Ольги Буславец, руководителей госбанков и инвесторов в ВИЭ», - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что значительная часть объектов альтернативной энергетики в Украине была построена инвесторами с использованием кредитных средств, в том числе предоставленных государственными банками, министерство провело предварительную работу с госбанками и Нацбанком о приемлемости предлагаемых условий добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов в рамках кредитных программ, по которым были предоставлены соответствующие займы, отметила Буславец.

В Минэнерго считают, что принятие правительственного закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" - это компромисс, который позволит и заемщикам, и банкам сохранить финансовую стабильность, пролонгировав, при необходимости, сроки возвращения предоставленных кредитов. Как подчеркнули в министерстве, ключевым условием успешной реструктуризации кредитов инвесторам ВИЭ является гарантия своевременной оплаты за отпущенную уже по пониженному тарифу электрическую энергию, а также - выполнение графика погашения имеющейся задолженности.

"Текущая оплата электроэнергии, начиная со следующего месяца, будет обеспечиваться, прежде всего, за счет тарифа на передачу, который с 1 августа 2020 года согласно решению НКРЭКУ составит 240,23 грн/МВт-час. Предыдущую задолженность можно будет погасить с помощью нетарифных методов, в том числе - привлечения на льготных условиях кредитных средств европейских банков", - заверила Буславец.

Ключевым условием для привлечения таких кредитов является стабилизация финансового состояния "Гарантированного покупателя" для обеспечения текущих выплат.

"Министерство вместе с "Гарантированным покупателем" оперативно просчитает помесячный финансовый баланс предприятия с учетом нового тарифа на передачу, норм принятого закона, новой модели ПСО и ожидаемых объемов производства электрической энергии из альтернативных источников. Тогда будет понятна потребность в объемах финансовых ресурсов для обеспечения своевременной оплаты за произведенную электрическую энергию к концу года и погашения части накопленной задолженности. Очевидно, что решение этих вопросов невозможно без соответствующих решений регулятора, который должен определить источники покрытия дефицита "Гарантированного покупателя", который возникнет, в том числе из-за внесенных ко второму чтению поправок", - отметила Буславец.

Как сообщал Укринформ, 21 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". По мнению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, этот документ закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики, позволит уменьшить энерготариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%, что предоставит возможность государству и всем украинцам экономить почти 7 млрд грн ежегодно. А к 2030 году меморандум позволит уменьшить объем выплат "зеленой" генерации примерно на 2 млрд евро.

Также сообщалось, что 10 июня Кабинет министров подписал меморандум с производителями электроэнергии из ВИЭ, которые согласились снизить тарифы. Документ, который называется "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики", подписали Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации. Это соглашение, в частности предусматривает, что украинская власть берет обязательства определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот. Также производители согласились скорректировать сроки ввода в эксплуатацию новых объектов по «зеленому» тарифу. Так, с 1 августа 2020 года новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах.

Гарантированный покупатель электрической энергии (согласно закону «О рынке электрической энергии») - субъект хозяйствования, обязан приобретать э