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Народный депутат Анна Скороход заблокировала подписание закона о снижении «зеленого» тарифа
13:49 22.07.2020 |
Проект постановления об отмене решения от 21 июля о принятии Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников" зарегистрирован в парламенте 21 июля.
Согласно статье 48 Регламента Верховной Рады, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений относительно принятия законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту Украины.
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