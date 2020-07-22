Рада приняла закон о компенсации «зеленого тарифа» за счет госбюджета

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета..

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3658 с технико-юридическими правками проголосовали 288 народных депутатов.

Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС - на 7,5% без пролонгации срока их действия.

Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.

В то же время оператор системы передачи будет обязан компенсировать недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд.

При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, в законодательство вводится понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".

В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа". Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС - на 7,5% без пролонгации срока их действия.