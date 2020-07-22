Финансовые новости
- |
- 22.07.20
- |
- 03:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла закон о компенсации «зеленого тарифа» за счет госбюджета
13:55 21.07.2020 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета..
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3658 с технико-юридическими правками проголосовали 288 народных депутатов.
Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС - на 7,5% без пролонгации срока их действия.
Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.
В то же время оператор системы передачи будет обязан компенсировать недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд.
При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.
В частности, в законодательство вводится понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".
В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.
Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа". Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС - на 7,5% без пролонгации срока их действия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ 21 июля потратил $100 млн из резервов, но гривну не спас. Наличный доллар вышел на 28,10 грн/$
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям и помощникам
|Рада одобрила в первом чтении проект, что нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС
|От Ермака и Шефира до Ахметова и Пинчука. 20 человек, которые наиболее влияют на Зеленского
|Строительный рынок оживился после комы. Во что инвестируют
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где выгодно взять кредит под залог недвижимости в Украине?
В РУБРИКЕ
|Рада разблокировала подписание закона о детенизации рынка металлолома
|Закон о работе с электронным кабинетом налогоплательщика можно подписать - решение Рады
|Рада приняла новый закон о сельскохозяйственных кооперативах
|ДТ в мелком опте 21 июля отреагировало на девальвацию гривни
|Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 11,5 миллиардов
|Розничный товарооборот в Украине в июне-2020 вырос на 1,4% - Госстат
Это интересно
|Nissan показал свой самый доступный кроссовер
|У американца конфисковали Бэтмобиль, DeLorean из «Назад в будущее» и Cadillac «Охотников за привидениями»
|Ценителям Lamborghini предложили смартфон за 1860 евро
|Все «заряженные» модели Audi будут полноприводными
|Европол: разоблаченная в Италии сеть фальшивомонетчиков - возможно крупнейшая в истории евро
|Microsoft: потоковый сервис Project xCloud будет доступен на любом экране
|Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор