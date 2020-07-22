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Украинцы вложили €520 миллионов в домашние солнечные электростанции
13:46 21.07.2020 |
В Украине 25,6 тыс. домохозяйств инвестировали 520 млн евро в домашние солнечные электростанции (СЭС).
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
"По состоянию на 1 июля 2020 года уже более 25,6 тыс. домохозяйств в Украине используют "зеленую" электроэнергию, установив солнечные электростанции (СЭС). Объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЭС - 658 МВт", - говорится в сообщении.
В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств установили солнечные панели.
Больше всего СЭС установлено в домохозяйствах Днепропетровской (почти 3500), Тернопольской (более 2200), Киевской (более 2000); Ивано-Франковской (более 1900) и Закарпатской (почти 1600) областей.
Заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко отметил, что СЭС домохозяйств - это малая распределенная генерация, которая позволяет использовать энергию в точке ее производства. Это, в свою очередь, способствует избежанию потерь в сетях при транспортировке электроэнергии.
"Еще одно преимущество СЭС - это дополнительный стимул для владельцев следить за потреблением электроэнергии, менять поведение на энергосберегающее, внедрять энергоэффективные мероприятия и использовать smart-технологии", - подчеркнул Шафаренко.
Как сообщалось, 21 июля 2020 года Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". Изменения относительно поддержки развития возобновляемой энергетики, которые сейчас активно обсуждаются, не касаются домохозяйств.
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