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В КСУ оспаривают отдельные положения закона об альтернативных источниках энергии
07:58 20.07.2020 |
На рассмотрение Конституционного Суда поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины относительно оспаривания отдельных положений Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» и Закона Украины «О рынке электрической энергии».
Об этом сообщает пресс-служба КСУ в Facebook.
«Субъект права на конституционное представление оспаривает отдельные положения абзацев первого - четвертого части второй, части третьей, части шестой - девятой, частей двенадцатой - двадцать второй, части двадцать шестой, частей двадцать восьмой - тридцать третий статьи 91, положений статьи 9-2 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" от 20 февраля 2003 года № 555-IV, и положения частей второй, четвертой, пункта 3 части девятой статьи 65 Закона Украины "О рынке электрической энергии" от 13 апреля 2017 № 2019-VIII », - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по мнению авторов ходатайства, эти положения приводят к непомерным затратам из госбюджета и его разбалансировке.
В частности, с текстом конституционного представления можно ознакомиться по ссылке.
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