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В «Энергоатоме» считают, что их компания могла бы спокойно экспортировать электроэнергию
15:58 17.07.2020 |
Во время своего интервью Energy Club вице-президент НАЭК «Энергоатом» Герман Галущенко подчеркнул важность проекта «Энергетический мост «Украина - Европейский Союз».
«К сожалению, проект «Энергомоста» за 5 лет дошел до финальной стадии, но не к практической реализации. На пути возникло очень много препятствий - как объективных, так и субъективных. Тем не менее я являюсь адептом этого проекта. Считаю, что имея такой потенциал, такие мощности и понимая, что в определенных странах есть дефицит электроэнергии, мы могли бы спокойно ее экспортировать,- сказал Галущенко. - Тем более, что у нас до сих пор есть системы транспортировки, построенные еще в советские времена, которые стоят и не используются в полной мере».
Вице-президент Энергоатома убежден: этот проект должен быть приоритетом для государства, поскольку даже по его технико-экономическому обоснованию (ТЭО) видно, что Энергомост уже за пять лет принесет миллиарды евро поступлений и самой компании, и в госбюджет Украины.
Напомним, идея проекта заключалась в том, чтобы мощности второго энергоблока Хмельницкой АЭС, отсоединив его от единой энергосистемы, направить на экспорт, а за полученные затем средства достроить 3-й и 4-й блоки этой станции.
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