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Более половины импортированного в Украину с начала года газа закачано в ПХГ в режиме таможенного склада
13:42 16.07.2020 |
В Украину с начала текущего года импортировано 8,1 млрд куб. м природного газа, из которых 56%, или 4,5 млрд куб. м, закачано в ПХГ для хранения в режиме "таможенный склад", передает Энергореформа.
В пресс-службе "Оператор ГТС Украины" отмечают, что такой объем импорта на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, он является максимальным показателем первого полугодия за последние пять лет.
В т.ч. 2,5 млрд куб. м газа импортировано через виртуальный реверс (Венгрия - 1,3 млрд куб. м, Польша - 1 млрд куб. м, Словакия - 0,2 млрд куб. м).
"Такое увеличение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад". Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов и услуг, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ, что является важным шагом к ее становлению как европейского газового хаба", - отметили в ОГТСУ.
Как сообщала Энергореформа, Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3 млрд 656,9 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом - до 14 млрд 247,1 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 9 млрд 150,6 млн куб. м газа (+41,7% к 2018-му), Венгрии - 3 млрд 672,7 млн куб. м (+6,7%), Польши - 1 млрд 423,8 млн куб. м (+2,1 раза).
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