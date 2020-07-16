Газсбыты через суды пытаются остановить открытие газового рынка для населения

Ряд газосбытовых компаний подал в суды иски с целью отменить решение энергорегулятора об упрощении смены поставщика газа для населения, признать противоправным объявление Минэнерго конкурса на поставщика последней надежды (ППН), а также некоторых пунктов последнего постановления Кабинета министров о возложении спецобязательств на этом рынке.

При этом, согласно обнародованным в Едином госреестре судебных решений документам, по ряду исков газсбыты своевременно не оплачивают необходимый судебный сбор.

Из просмотренных агентством "Интерфакс-Украина" исков в Окружной административный суд Киева, пока принято только заявление ООО "Киевоблгаз Сбыт" об отмене постановления НКРЭКУ №1080 от 10 июня 2020 года.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей (населения) неоднократно переносилось.

В начале июня 2020 года НКРЭКУ внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года. Для смены поставщика необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит перевод клиента на себя. При этом участие или получение подтверждения со стороны существующего поставщика для домохозяйства в процессе не потребуется. Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.

Вторым необходимым шагом для открытия рынка стало проведение конкурса по отбору поставщика последней надежды. Министерство энергетики определило ППН ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", ценовое предложение которого составило 2 тыс. 711,86 грн за тыс./куб. м с НДС с наценкой 0%.

ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.