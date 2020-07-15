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Госгеонедра анонсирует аукционы по 13 участкам уже на этой неделе
12:52 15.07.2020 |
Государственная служба геологии и недр объявила о проведении открытых электронных аукционов по 13 участкам недр 16-17 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Государственная служба геологии и недр Украины анонсировала проведение открытых электронных аукционов по 13 участкам: 11 из них - новые предложения, а два выставлены в третий раз и будут торговаться по методу пошагового снижения стартовой цены. Торги по новым лотам состоятся в пятницу, 17 июля, а повторные аукционы по двум объектам пройдут в четверг (16 июля - ред.). Вниманию недропользователей участки недр с залежами металлических и неметаллических полезных ископаемых, янтаря и подземных вод", - говорится в сообщении.
Руководитель Госгеонедр Роман Опимах заявил, что ведомство гарантирует проведение открытых конкурентных соревнований, где "победителем объективно станет тот, кто предложит лучшую стоимость лицензии".
Он напомнил, что участвовать в торгах могут также иностранные компании без предварительной регистрации юридического лица в Украине.
«Мы существенно упростили процедуру: стать участником аукциона может каждый, независимо от гражданства или места жительства, достаточно лишь подать соответствующую заявку. Сами торги происходят на платформе ProZorro», - добавил Опимах.
Так, 17 июля пройдут аукционы по 11 объектам:
Клещовский участок - огнеупорные глины (начальная цена реализации лота - 16 936 грн);
Озаринецкий участок - песок, песчано-галечный материал (14 038 грн);
Быстровское месторождение (скважина № 9807/26) - минеральные природные столовые воды (3 618 516 грн)
участок Железняки с рудопроявлением Железняк полиметаллического оруденения - руды меди, никеля, кобальта и сопутствующие компоненты - металлы платиновой группы (7 197 733 грн)
Худловский участок - андезит (20236 грн)
участок «Горщик» Емельяновского месторождения - гранит (653 148 грн)
Александровский участок - гранит (517 453 грн)
Усть-Каменское месторождение - гранит (808 281 грн)
Северо-Глинянский участок Дубровского месторождения - каолин первичный, пегматит (полевой шпат) (1 394 984 грн)
участок «Западная первая» - янтарь (319 600 грн)
участок «Западная друга» - янтарь (333 200 грн).
На 16 июля запланировано два "голландских" аукциона (по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений) по таким участкам:
Северный участок Мазуровского месторождения - ниобиевые, танталовые и циркониевые руды, нефелин, полевой шпат, (стартовая стоимость лота - 1 078 440 грн)
участок Шебелинского месторождения (источник № 1 «Пионерское») - подземные воды (898 020 грн).
Как сообщалось, с начала года Госгеонедра провели уже два электронных аукциона, по результатам которых было продано 19 специальных разрешений на разработку участков недр. В бюджет по результатам этих торгов поступят более 36 миллионов гривень.
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