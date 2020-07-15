Госгеонедра анонсирует аукционы по 13 участкам уже на этой неделе

Государственная служба геологии и недр объявила о проведении открытых электронных аукционов по 13 участкам недр 16-17 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Государственная служба геологии и недр Украины анонсировала проведение открытых электронных аукционов по 13 участкам: 11 из них - новые предложения, а два выставлены в третий раз и будут торговаться по методу пошагового снижения стартовой цены. Торги по новым лотам состоятся в пятницу, 17 июля, а повторные аукционы по двум объектам пройдут в четверг (16 июля - ред.). Вниманию недропользователей участки недр с залежами металлических и неметаллических полезных ископаемых, янтаря и подземных вод", - говорится в сообщении.

Руководитель Госгеонедр Роман Опимах заявил, что ведомство гарантирует проведение открытых конкурентных соревнований, где "победителем объективно станет тот, кто предложит лучшую стоимость лицензии".

Он напомнил, что участвовать в торгах могут также иностранные компании без предварительной регистрации юридического лица в Украине.

«Мы существенно упростили процедуру: стать участником аукциона может каждый, независимо от гражданства или места жительства, достаточно лишь подать соответствующую заявку. Сами торги происходят на платформе ProZorro», - добавил Опимах.

Так, 17 июля пройдут аукционы по 11 объектам:

Клещовский участок - огнеупорные глины (начальная цена реализации лота - 16 936 грн);

Озаринецкий участок - песок, песчано-галечный материал (14 038 грн);

Быстровское месторождение (скважина № 9807/26) - минеральные природные столовые воды (3 618 516 грн)

участок Железняки с рудопроявлением Железняк полиметаллического оруденения - руды меди, никеля, кобальта и сопутствующие компоненты - металлы платиновой группы (7 197 733 грн)

Худловский участок - андезит (20236 грн)

участок «Горщик» Емельяновского месторождения - гранит (653 148 грн)

Александровский участок - гранит (517 453 грн)

Усть-Каменское месторождение - гранит (808 281 грн)

Северо-Глинянский участок Дубровского месторождения - каолин первичный, пегматит (полевой шпат) (1 394 984 грн)

участок «Западная первая» - янтарь (319 600 грн)

участок «Западная друга» - янтарь (333 200 грн).

На 16 июля запланировано два "голландских" аукциона (по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений) по таким участкам:

Северный участок Мазуровского месторождения - ниобиевые, танталовые и циркониевые руды, нефелин, полевой шпат, (стартовая стоимость лота - 1 078 440 грн)

участок Шебелинского месторождения (источник № 1 «Пионерское») - подземные воды (898 020 грн).

Как сообщалось, с начала года Госгеонедра провели уже два электронных аукциона, по результатам которых было продано 19 специальных разрешений на разработку участков недр. В бюджет по результатам этих торгов поступят более 36 миллионов гривень.