Укрэнерго согласовало незначительное увеличение производства электроэнергии атомными станциями

ЧАО НЭК "Укрэнерго" согласилось с предложением ГП "НАЭК "Энергоатом" увеличить объем производства электроэнергии с 73,7 млрд кВт-ч до 76,5 млрд кВт-ч за 2020 год.

Об этом говорится в письме НЭК "Укрэнерго" к в.и.о. министра энергетики Ольге Буславец и в.и.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину, сообщает пресс-центр "Энергоатома".

"В Укрэнерго отмечают, что производство электроэнергии украинскими АЭС в 2020 году может быть увеличено до 76 млрд 565 млн кВт-ч в год. В письме НЭК говорится, что предложения Энергоатома об увеличении производства электроэнергии отечественными атомными электростанциями во втором полугодии этого года могут быть "частично приняты энергосистемой страны", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме замечают, что как утверждается в документе, это связано в том числе с превышением потребления электроэнергии в июле-августе 2020 года относительно прогнозного, которое было предусмотрено в прогнозном балансе электроэнергии, принятом Министерством энергетики 28 апреля этого года. В документе был предусмотрен утвержденный объем производства электроэнергии атомной генерацией на уровне 73 млрд 700 млн кВт-ч - против 76 млрд 565 млн кВт-ч, как предлагал Энергоатом.

Отмечается, что Энергоатом готов к увеличению объемов производства: по состоянию на 10 июля имеющаяся генерирующая мощность украинских АЭС составляет 9 915 МВт, текущая мощность - 7 845 МВт.

Как сообщал Укринформ, 1 июня 2020 года руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин предложил пересмотреть Прогнозный баланс электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины на 2020 год и увеличить в нем долю атомной электроэнергии.

7 июля ГП "НАЭК "Энергоатом" предложило для оздоровления рынка электроэнергии ввести еженедельный пересмотр Прогнозного баланса и увеличение доли Энергоатома в структуре производства электроэнергии до уровня, соответствующего фактическому потреблению в режиме "базового графика" (как минимум - на 1 000 МВт-ч) .

В связи с ростом спроса на электрическую энергию и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец 7 июля обратилась к НЭК "Укрэнерго" с предложением рассмотреть возможность увеличения базовой нагрузки атомных энергоблоков в соответствии с заявками НАЭК "Энергоатом" и балансовыми ограничениями ОЭС Украины. В результате, НЭК "Укрэнерго" принято решение увеличить базовую нагрузку АЭС в летний период (июль - август). Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 на работу на номинальной проектной мощности и догрузить энергоблоки РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6.