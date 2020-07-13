Газпромовский «Голубой поток» простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса. Анкара наращивает закупки сжиженного газа

Подводный газопровод из России в Турцию Голубой поток после прохождения ремонта должен был возобновить работу в мае, но до сих пор магистраль не качает газ. Причина - в попытке заместить газ Газпрома Анкара резко наращивает закупки сжиженного природного газа (СПГ), сообщили Reuters три источника.

Поскольку цена на трубопроводный газ Газпрома, по оценке аналитиков, в несколько раз выше, чем на СПГ, его импорт, в том числе из США, набирает обороты. Растут и поставки топлива по газопроводу из Азербайджана.

Турецкая энергокомпания Botas сообщила в мае, что ремонт Голубого потока будет проходить с 13 по 29 мая, но до сих пор магистраль не вернулась в работу, и неизвестно, когда это произойдет, сообщили один турецкий и два российских источника в газовой отрасли.

Запущенный в начале 2000-х годов Голубой поток в прошлом году перекачал из РФ в Турцию 11,1 млрд кубометров газа из суммарного объема российского экспорта в эту страну в размере 15,5 млрд кубометров.

"Нет смысла использовать два газопровода, если Турецкого потока более чем достаточно", - сказал один из российских источников.

На данный момент газ в Турцию идет через одну из веток Турецкого потока мощностью 15,75 млрд кубометров в год. Новая газопроводная магистраль была запущена в этом году. С вводом Турецкого потока совокупная мощность экспорта РФ в Турцию достигла 32 млрд кубометров в год.

Сокращая импорт газа из РФ, Турция в этом году планирует покрывать как минимум треть своего потребления газа закупками СПГ, который приходит из США, Нигерии, Алжира, Катара, а также из России.

* В марте прошлого года Россия была крупнейшим экспортером газа в Турцию, но после 72-процентного падения закупок газа из РФ год к году, Москва сейчас является всего лишь четвертым крупнейшим поставщиком газа Анкаре, показывает статистика регулятора энергетического рынка Турции.

* В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины вырос 50% благодаря плановой остановке на ремонт газопровода Турецкий поток с 23 по 28 июня.