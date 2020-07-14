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Украина за 6 месяцев снизила добычу угля на 14,3%
09:17 13.07.2020 |
Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2020 года сократили добычу рядового угля на 14,3% (на 2 млн 192,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 13 млн 153,5 тыс. тонн, передает Энергореформа.
В т.ч. угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за шесть месяцев текущего года сократили добычу на 27,8% (на 513,8 тыс. тонн) – до 1 млн 334,6 тыс. тонн, сообщили в Министерстве энергетики.
Шахты Донецкой области в первом полугодии обеспечили добычу 4 млн 920,9 тыс. тонн угля (-2,5% к январю-июне-2019), Луганской – 95,1 тыс. тонн (-53,3%), Днепропетровской – 7 млн 487,4 тыс. тонн (-20,5%), Львовской – 634,3 тыс. тонн (-2,2%), Волынской – 15,9 тыс. тонн (-43%).
В июне-2020 добыча рядового угля снизилась на 13,1% (на 331,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2 млн 201,6 тыс. тонн.
Как сообщала Энергореформа, Украина в 2019 году сократила добычу рядового угля на 6,2% (на 2,062 млн тонн) по сравнению 2018 годом – до 31 млн 224,4 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 8,8% (на 513,9 тыс. тонн) – до 6,323 млн тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,4% (на 2 млн 575,9 тыс. тонн) – до 24 млн 901,4 тыс. тонн.
Добыча угля предприятиями Украины в январе-июне 2019 и 2020 гг., тыс. тонн:
|Предприятия
|6 мес-2019
|6 мес-2020
|изм., %
|ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"
|9 416,0
|7 487,4
|-20,5
|ПАО "Ш/У Покровское"
|2 172,6
|2 813,7
|29,5
|ООО "ДТЭК Добропольеуголь"
|1 621,3
|936,9
|-42,2
|ГП "Львовуголь"
|590,7
|586,8
|-0,7
|ОДО "Белозерская"
|287,6
|298,8
|3,9
|ООО "Шахта "1/3 Новогродовская"
|---
|282,2
|---
|ГП "Мирноградуголь"
|252,6
|196,9
|-22,1
|ГП "им. Сургая"
|278,2
|186,2
|-33,1
|ГП "Торецкуголь"
|121,3
|91,3
|-24,7
|ГП "Первомайскуголь"
|82,6
|67,0
|-18,9
|ГП "Ш/У Южнодонбасское №1"
|241,8
|65,8
|-72,8
|ГП "Селидовуголь
|74,1
|49,1
|-33,7
|ПАО "Надежда"
|58,0
|47,5
|-18,1
|ПАО "Лисичанскуголь"
|121,2
|28,1
|-76,8
|ГП "Волыньуголь"
|27,9
|15,9
|-43,0
|ООО "Краснолиманское" ***
|н/д
|н/д
|---
|ВСЕГО
|15 345,8
|13 153,5
|-14,3
*** - ООО "Краснолиманское" не предоставляет информацию с 5 сентября 2018 года
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