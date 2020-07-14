Украина за 6 месяцев снизила добычу угля на 14,3%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2020 года сократили добычу рядового угля на 14,3% (на 2 млн 192,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 13 млн 153,5 тыс. тонн, передает Энергореформа.

В т.ч. угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за шесть месяцев текущего года сократили добычу на 27,8% (на 513,8 тыс. тонн) – до 1 млн 334,6 тыс. тонн, сообщили в Министерстве энергетики.

Шахты Донецкой области в первом полугодии обеспечили добычу 4 млн 920,9 тыс. тонн угля (-2,5% к январю-июне-2019), Луганской – 95,1 тыс. тонн (-53,3%), Днепропетровской – 7 млн 487,4 тыс. тонн (-20,5%), Львовской – 634,3 тыс. тонн (-2,2%), Волынской – 15,9 тыс. тонн (-43%).

В июне-2020 добыча рядового угля снизилась на 13,1% (на 331,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2 млн 201,6 тыс. тонн.

Как сообщала Энергореформа, Украина в 2019 году сократила добычу рядового угля на 6,2% (на 2,062 млн тонн) по сравнению 2018 годом – до 31 млн 224,4 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 8,8% (на 513,9 тыс. тонн) – до 6,323 млн тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,4% (на 2 млн 575,9 тыс. тонн) – до 24 млн 901,4 тыс. тонн.

Добыча угля предприятиями Украины в январе-июне 2019 и 2020 гг., тыс. тонн:

Предприятия 6 мес-2019 6 мес-2020 изм., % ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" 9 416,0 7 487,4 -20,5 ПАО "Ш/У Покровское" 2 172,6 2 813,7 29,5 ООО "ДТЭК Добропольеуголь" 1 621,3 936,9 -42,2 ГП "Львовуголь" 590,7 586,8 -0,7 ОДО "Белозерская" 287,6 298,8 3,9 ООО "Шахта "1/3 Новогродовская" --- 282,2 --- ГП "Мирноградуголь" 252,6 196,9 -22,1 ГП "им. Сургая" 278,2 186,2 -33,1 ГП "Торецкуголь" 121,3 91,3 -24,7 ГП "Первомайскуголь" 82,6 67,0 -18,9 ГП "Ш/У Южнодонбасское №1" 241,8 65,8 -72,8 ГП "Селидовуголь 74,1 49,1 -33,7 ПАО "Надежда" 58,0 47,5 -18,1 ПАО "Лисичанскуголь" 121,2 28,1 -76,8 ГП "Волыньуголь" 27,9 15,9 -43,0 ООО "Краснолиманское" *** н/д н/д --- ВСЕГО 15 345,8 13 153,5 -14,3

*** - ООО "Краснолиманское" не предоставляет информацию с 5 сентября 2018 года