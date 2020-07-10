Финансовые новости
- |
- 10.07.20
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В июне потребление электроэнергии упало на 4,4%
07:58 10.07.2020 |
В июне 2020 года потребление электроэнергии (нетто, без учета потерь в электросетях) в энергосистеме Украины уменьшилось на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙час против 9,3 млрд кВт∙час).
Об этом сообщает государственный диспетчер "Укрэнерго", передает УНН.
В целом, по итогам I полугодия 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снижение составило 4,9% (58,6 млрд кВт∙час против 61,6 млрд кВт∙час).
Отметим, что сокращение потребления означает необходимость сокращения производства электроэнергии. На сегодняшний день в Украине профицит производства электроэнергии - генерации (АЭС, ГЭС, ТЭС, ВИЭ) могут производить больше, чем нужно.
Но несмотря на такой профицит, некоторые народные депутаты предлагают увеличить поступления в Украину избыточной электроэнергии, в частности запустить импорт из РФ и Беларуси. Соответствующий законопроект подал "слуга народа" Андрей Жупанин, как альтернативу правительственного законопроекту, который этот импорт запрещает.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможен осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был их инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт был приостановлен и сейчас в ВР решается, открывать ли его снова.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Особенно тайный статус: Какой сюрприз готовят Украине переговорщики Зеленского в Минске
ТОП-НОВОСТИ
|Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности – Резников
|Заложники недальновидных обещаний: Почему у власти осталось полгода, чтобы закрыть «дела Порошенко»
|Явка с повинной Зеленского
|Сдержать Путина: Что ждет нашу армию этим летом в сотрудничестве с НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 10 июля дешевеет, отходя от максимумов с 2011 года
|АМКУ проверяет покупку конкурента «Днепроазота» окружением Коломойского
|Нефть дешевеет 10 июля на опасениях по замедлению восстановления спроса
|«Укрзализныцю» хотят разделить на 5 компаний - Лещенко
|В июне потребление электроэнергии упало на 4,4%
|ЕС определил Украину приоритетным партнером водородной стратегии - Кулеба
|В МВФ назвали условия сотрудничества с Украиной после отставки Смолия
Это интересно
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental
|Кроссовер Kia Seltos стал безопаснее и получил новую топ-версию
|Великобритания может отказаться от технологии 5G компании Huawei
|Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
|Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5