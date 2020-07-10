ЕС определил Украину приоритетным партнером водородной стратегии - Кулеба

ЕС определил Украину своим приоритетным партнером в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда", ссылаясь на пресс-службу МИД.

"Вчера в Брюсселе прошло без преувеличения историческое событие: презентация Европейской водородной стратегии, которая начинает новую технологическую революцию в Европе.

С возлагает надежды на Украину как одного из приоритетных партнеров в поставках водорода в Европу. Мы работали именно на этот результат, ведь он соответствует потенциалу и европейским амбициям Украины", - цитирует пресс-служба МИД министра Дмитрия Кулебу.

Водородная стратегия составляет неотъемлемую часть Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент до 2050 года.

Для ее воплощения ЕС планирует сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн ежегодно и в конце отказаться от ископаемых источников топлива.

Согласно документу, который представил 8 июля в Брюсселе вице-президент Европейской Комиссии Франс Тиммерманс, ЕС поддерживает амбициозные планы европейской промышленности по строительству мощностей для производства зеленого водорода.

Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

Еврокомиссия также призывает привлекать Украину, среди других стран, к Альянсу чистого водорода, и развивать сотрудничество с Украиной для производства возобновляемой электроэнергии и водорода.