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В «Центрэнерго» заявили о давлении со стороны Буславец: вынуждает закупать уголь на шахтах Ахметова
12:39 09.07.2020 |
И.о. министра энергетики Ольга Буславец осуществляет давление на компанию «Центрэнерго», вынуждая ее закупать уголь на шахтах, входящих в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.
Об этом как сообщается на сайте компании, заявил и.о. гендиректора «Центрэнерго» Александр Корчинский по итогам совещания в Минэнерго с участием компании Д. Трейдинг, конечным бенефициаром которой также является Ахметов.
Как говорится в опубликованном заявлении, Буславец поручила компании «Центрэнерго» рассмотреть возможность закупать энергетический уголь у отечественных производителей по конкурентным ценам. В частности - у ДТЭК Добропольеуголь, входящей в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, шахты которого выведены в простой.
«Коммерческое предложение, которое мы получили, неприемлемо для Центрэнерго по нескольким принципиальным позициям, в том числе по условию предоплаты. Финансового давления на государственное предприятие быть не может», - отметил Корчинский.
По его словам самым большим препятствием в переговорах является требование представителей ДТЭК по 100% предоплате за отгруженный уголь.
«Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях последующей оплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему Центрэнерго должен предоставлять частной компании более выгодные условия. К тому же полная предоплата потребует от Центрэнерго привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет. Напомню, что неработающее государственное предприятие Энергорынок до сих пор должно «Центрэнерго» более 1,4 млрд грн», - подчеркнул Корчинский.
«Руководство «Центрэнерго» подчеркивает, что шахтеры не должны быть объектом манипуляций и спекуляций в вопросе энергетического кризиса, а также отмечает, что предпосылками кризиса стали действия частных компаний. Поэтому компания настаивает на рассмотрении проблемы в полном контексте, без необъективных обвинений Центрэнерго», - говорится в заявлении компании.
«Проблему угольной отрасли нужно срочно решать. Однако не за счет банкротства трех государственных электростанций», - сказал Корчинский.
Справка УНИАН. Буславец была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго". Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы получил ДТЭК.
Как сообщал УНИАН, ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.
6 июля 2020 года Буславец заявила о том, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту.
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