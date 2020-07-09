В Украине возросло количество импортеров газа

В Украине количество импортеров в І квартале 2020 года возросло по сравнению с предыдущим кварталом и составило 51 субъект, что является наибольшим значением с начала 2017 года.

Об этом сообщается в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Количество импортеров в І квартале 2020 года возросло по сравнению с предыдущим кварталом и составило 51 субъект, что является наибольшим значением с начала 2017 года. При этом общее количество заказчиков услуг транспортировки, которые использовали мощность межгосударственных соединений в направлении страны ЕС-Украина в І квартале 2019 года составляло 41 субъект", - говорится в отчете.

23 заказчика услуг хранения в І квартале 2020 года осуществили перевод объемов природного газа, которые хранились в хранилищах, в таможенный режим импорта. В общем в такой режим было переведено 1,1 млрд кубометров газа.

По данным НКРЭКУ, наибольшая доля импорта (54%) пришлась на трех крупнейших импортеров, кроме НАК "Нафтогаз Украины".

Государственный "Нафтогаз" при этом импортировал за отчетный период 13% газа. Доля импорта НАК по сравнению с 1 кварталом 2019 года упала на 31 п.п. НКРЭКУ отмечает, что это наименьшее значение, начиная с 2017 года.

Еще 32% импортировали другие участники газового рынка Украины.

Общий объем закупленного природного газа за рубежом в 1 квартале 2020 года составил около 2,7 млрд кубометров, из которого 2,2 млрд кубометров (80%) - импорт природного газа, а 550 млн кубометров - объем, положенный на "таможенный склад".

Вместе с газом, который был переведен в таможенный режим импорта, Украина импортировала суммарно 3,3 млрд кубометров газа.

Как сообщалось, таможенный склад - таможенный режим, согласно которому иностранные или украинские товары хранятся под таможенным контролем с условным полным освобождением от налогообложения.

Таможенный режим импорта - это таможенный режим, согласно которому иностранные товары после уплаты всех таможенных платежей выпускаются для свободного обращения на таможенной территории Украины.