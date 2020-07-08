Украина за 6 мес. сократила экспорт электроэнергии на 12,3%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 12,9% (на 263,2 млн кВт-ч) – до 1 млрд 772,2 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 17,5% (на 115,2 млн кВт-ч) – до 773,9 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 63,5% (на 226,6 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-июне-2019.
В Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.
В июне-2020 экспорт упал по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в 3,3 раза (на 235,3 млн кВт-ч) – до 102,3 млн кВт-ч.
При этом Украина за шесть месяцев импортировала 1 млрд 756,6 млн кВт-ч электроэнергии, в т.ч. из Словакии было поставлено 1 млрд 34,3 млн кВт-ч, из Венгрии – 434,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 82,4 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.
В т.ч. в июне импорт упал до минимума – 18,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза меньше мая-2020, в 8 раз – апреля, в 23,4 раза – марта, почти в 30 раз – февраля и января.
Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), за шесть месяцев текущего года из РФ импортировано 29,1 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,5 млн кВт-ч.
Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч.
Структура экспорта электроэнергии в январе-июне 2019 и 2020гг:
|Страны
|6 мес-2019
|6 мес-2020
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|Млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|1 894,458
|1 202,379
|-692,079
|-36,5
|Словакия
|109,391
|0,491
|-108,900
|-99,6
|Румыния
|31,556
|569,343
|537,787
|18 раз
|Польша
|658,749
|773,945
|115,196
|17,5
|Молдова
|356,845
|130,252
|-226,593
|-63,5
|Беларусь
|0,0
|0,0
|---
|---
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|3 050,999
|2 676,410
|-374,589
|-12,3
Структура импорта электроэнергии в январе-июне 2020г:
|Страны
|январь
|Февраль
|март
|апрель
|май
|Июнь
|всего
|млн кВт-ч
|Венгрия
|97,009
|177,695
|97,109
|36,823
|16,409
|9,146
|434,191
|Словакия
|329,107
|270,412
|309,432
|102,937
|14,424
|8,008
|1 034,320
|Румыния
|23,617
|19,809
|26,765
|8,147
|2,307
|1,717
|82,362
|Польша
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Молдова
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Беларусь
|93,013
|48,882
|7,713
|2,700
|0,0
|0,0
|152,308
|Россия
|17,914
|33,994
|1,491
|0,0
|0,0
|0,0
|53,399
|Всего
|560,660
|550,792
|442,510
|150,607
|33,140
|18,871
|1 756,580
Данные: Минэкоэнерго