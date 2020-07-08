Украина за 6 мес. сократила экспорт электроэнергии на 12,3%

Украина в январе-июне 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 12,3% (на 374,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2 млрд 676,4 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 12,9% (на 263,2 млн кВт-ч) – до 1 млрд 772,2 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 17,5% (на 115,2 млн кВт-ч) – до 773,9 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 63,5% (на 226,6 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-июне-2019.

В Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

В июне-2020 экспорт упал по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в 3,3 раза (на 235,3 млн кВт-ч) – до 102,3 млн кВт-ч.

При этом Украина за шесть месяцев импортировала 1 млрд 756,6 млн кВт-ч электроэнергии, в т.ч. из Словакии было поставлено 1 млрд 34,3 млн кВт-ч, из Венгрии – 434,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 82,4 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

В т.ч. в июне импорт упал до минимума – 18,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза меньше мая-2020, в 8 раз – апреля, в 23,4 раза – марта, почти в 30 раз – февраля и января.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), за шесть месяцев текущего года из РФ импортировано 29,1 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч.



Структура экспорта электроэнергии в январе-июне 2019 и 2020гг:

Страны 6 мес-2019 6 мес-2020 изм. изм. млн кВт-ч Млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 1 894,458 1 202,379 -692,079 -36,5 Словакия 109,391 0,491 -108,900 -99,6 Румыния 31,556 569,343 537,787 18 раз Польша 658,749 773,945 115,196 17,5 Молдова 356,845 130,252 -226,593 -63,5 Беларусь 0,0 0,0 --- --- Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 3 050,999 2 676,410 -374,589 -12,3



Структура импорта электроэнергии в январе-июне 2020г:

Страны январь Февраль март апрель май Июнь всего млн кВт-ч Венгрия 97,009 177,695 97,109 36,823 16,409 9,146 434,191 Словакия 329,107 270,412 309,432 102,937 14,424 8,008 1 034,320 Румыния 23,617 19,809 26,765 8,147 2,307 1,717 82,362 Польша 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Молдова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Беларусь 93,013 48,882 7,713 2,700 0,0 0,0 152,308 Россия 17,914 33,994 1,491 0,0 0,0 0,0 53,399 Всего 560,660 550,792 442,510 150,607 33,140 18,871 1 756,580

Данные: Минэкоэнерго