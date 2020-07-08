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Энергоатом предлагает продавать до 40% электроэнергии АЭС по двусторонним договорам
12:38 08.07.2020 |
ГП "НАЭК "Энергоатом" предлагает увеличить до 40% долю продажи электроэнергии АЭС на рынке двусторонних договоров.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сейчас общий объем задолженности перед Энергоатомом за отпущенную АЭС электроэнергию составляет около 20 млрд грн (с учетом долга за предыдущий период со стороны ГП "Энергорынок"). Такая ситуация привела к отсутствию у Энергоатома средств на расчеты с подрядными организациями, а затем и к долгам по зарплате перед работниками этих предприятий. Понимая критическую важность скорейшего погашения долгов по заработной плате перед персоналом предприятий, обслуживающих отдельные виды оборудования АЭС, руководство Энергоатома считает необходимым в ближайшее время начать выполнение предложений Компании, направленных на решение этой проблемы", - проинформировали в Энергоатоме.
В частности, компания предлагает:
* ввести еженедельный пересмотр Прогнозного баланса и увеличение доли Энергоатома в структуре производства электроэнергии до уровня, который соответствует фактическому потреблению в режиме "базового графика" (как минимум - на 1000 МВт-ч);
* изменить нынешнюю модель ВСО (возложение специальных обязанностей) и исключить ГП "Гарантированный покупатель" в качестве посредника по продаже электроэнергии АЭС небытовым потребителям;
* уменьшить обязательную долю продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" производителями с 15% до 5% путем внесения изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (законопроект №3657);
* увеличить долю продаж электроэнергии АЭС на рынке двусторонних договоров до 40%.
"Эти и ряд других обязательных шагов позволят оздоровить рынок электроэнергии в целом и наладить результативную работу компании в частности", - считают в Энергоатоме.
Как сообщал Укринформ, правительство 20 мая 2020 года одобрило постановление "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения интересов всего общества в процессе функционирования рынка электрической энергии", а также "О внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии и по двусторонним договорам", которыми вносятся изменения в механизм ВСО на рынке электроэнергии.
Предложенные правительством изменения, в частности, предусматривают уменьшение доли продажи электроэнергии ГП НАЭК "Энергоатом" в рамках ВСО, выведение ГАЭС из механизма ВСО, а также пересмотр ценовых ограничений на продажу электроэнергии "Гарантированным покупателем".
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