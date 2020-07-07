Инвесторы «зеленой» электрики согласились приостановить строительство новых СЭС

Инвесторы возобновляемых источников электроэнергии, подписывая меморандум с правительством, согласились, что в Украине приостановят новое строительство солнечных электростанций (СЭС), которые работают по "зеленому" тарифу.

Об этом и.о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала в интервью "Украинской правде".

"По строительству "солнца" (СЭС - ред.) мы перевыполнили все возможные планы, у нас "солнца" настолько много, что его нечем балансировать. Поэтому изначально во время переговоров инвесторы согласились, что мы останавливаем новое строительство "солнца", - сказала она.

Что касается "ветра", технология строительства ветряных станций гораздо тяжелее, чем "солнца".

"Там заранее заказываются турбины, которые изготавливаются не у нас в стране, и весь процесс занимает гораздо больше времени. Сегодняшним законодательством на строительство "ветра" предполагалось три года, поэтому мы исходили из того, что "ветер", который уже начали строить, нужно достроить, и, по расчетам, его не будет больше, чем 800 МВт. Это небольшая величина. По самым оптимистичным оценкам, до 2023 года может быть построен 1 гигаватт мощности", - отметила и.о. министра.

То есть, у инвесторов ВЭС, которые уже начали строительство или сделали соответствующие заказы на заводах, будет возможность достроить проекты.

По словам Буславец, на подписание меморандума с правительством согласились не все.

"Например, ассоциация Игоря Тынного, которая объединяет именно солнечные станции... На самом деле, они еще открыты, они еще думают. Мне кажется, что будут ждать голосования за законопроект, который был разработан на основании меморандума. Я думаю, что еще многие смогут присоединиться к этому меморандуму, потому что судиться - это тоже недешевое удовольствие", - считает и.о. министра энергетики.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 3 июля 2020 года приняла за основу проект закона о реструктуризации "зеленых" тарифов.

Внесению законопроекта в парламент предшествовало заключение 10 июня меморандума с производителями ВИЭ. По его условиям, предусматривается уменьшение тарифов на 15% для солнечных электростанций (СЭС) и на 7,5% - для ветровых электростанций (ВЭС) и переход к аукционной модели определения тарифа с 1 июля.

Также речь идет об остановке реализации Pre-PPA договоров для солнечной генерации (купли-продажи электроэнергии по действующему «зеленому» тарифу для будущих объектов).

По данным Минэнерго, биоэнергетика по состоянию на начало июня 2020 года работала суммарной мощностью 182 МВт, тогда как Национальным планом действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года предполагалось ввести в эксплуатацию на 80% больше мощностей - 950 МВт.

Задание по вводу мощностей не выполнила также ветровая генерация. По состоянию на начало июня в Украине было 1 075 МВт мощностей ВЭС, тогда как планировалось на 50% больше - 2 280 МВт.

Солнечная генерация при этом работала суммарной мощностью 5 614 МВт - тогда как планировалось 2 300 МВт, то есть Национальный план был перевыполнен на 150%.

Всего по состоянию на начало июня 2020 года по "зеленому" тарифу в Украине работало на 25% больше мощностей, чем ожидалось: 6 871 МВт против 5 530 МВт по Национальному плану.