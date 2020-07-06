Финансовые новости
- |
- 06.07.20
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка «Северного потока - 2»
17:22 06.07.2020 |
Дания разрешила использовать при строительстве газопровода "Северный поток - 2" трубоукладочные суда с якорным позиционированием в датской исключительной экономической зоне. Об этом говорится в сообщении Датского энергетического агентства, обнародованном в понедельник, 6 июля.
Это решение принято в ответ на заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Копенгагена по Конвенции ООН по морскому праву, указывается в пресс-релизе. В нем подчеркивается, что Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом требований безопасности, ресурсов и охраны окружающей среды.
Согласно решению Датского энергетического агентства, на строительстве "Северного потока - 2" могут применяться трубоукладочные суда не только с динамическим позиционированием, что было разрешено 30 октября 2019 года, но и с якорным позиционированием. Отдельное разрешение для этого требовалось в связи с тем, что в этом районе были затоплены емкости с химическими боевыми отравляющими вещества времен Второй мировой войны, так что донное траление, постановка судов на якорь и вмешательство в морское дно связано с риском задеть их.
На решение энергетического агентства еще может быть подана апелляция в апелляционный совете Дании по вопросам энергетики.
Строительство "Северного потока - 2" приостановлено из-за санкций США
Сооружение "Северного потока - 2", который должен доставлять российский газ в Германию по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком", было приостановлено в конце 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Недавно американские сенаторы объявили о расширении санкций, нацеленных на остановку строительства. По мнению Вашингтона, этот трубопровод усилит зависимость Европы от поставок российского газа.
В то время как США и ряд европейских государств выступают против сооружения нового газопровода, страны, через территориальные воды которых он проходит (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб.
1 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2" не соответствуют правовым представлениям Германии и что Берлин намерен завершить проект.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова
|Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства
|Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
|Инвестиционные няни Зеленского. Почему в Украине они останутся без «детишек»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина может войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ 25,5-26,5 млрд куб. м - глава Укртрансгаза
|J.P. Morgan отозвал прогноз снижения учетной ставки НБУ в III кв. после отставки главы Нацбанка
|Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением
|Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка «Северного потока - 2»
|Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова
|Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства
|Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
Это интересно
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
|Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
|Volvo проведет крупнейший отзыв в истории
|Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
|Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
|Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1
|TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая