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Украина вошла в июль с запасами газа в ПХГ почти 20 млрд куб. м
08:03 03.07.2020 |
Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 30 июня 2020 года достигли 19,868 млрд куб. м, передает Энергореформа.
Как свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (на 5,5-10,2 млрд куб. м).
Таким образом, с окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 30 июня запасы в ПХГ Украины возросли на 25,9%, или на 4,084 млрд куб. м.
Как сообщала Энергореформа, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).
В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).
Запасы в ПХГ Украины на 30 июня за 2014-20 гг., млн куб. м:
|Дата
|объем
|30.06.2020
|19 867,84
|30.06.2019
|13 544,40
|30.06.2018
|11 187,78
|30.06.2017
|11 539,75
|30.06.2016
|9 680,00
|30.06.2015
|11 967,89
|30.06.2014
|14 353,67
Данные: УТГ
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