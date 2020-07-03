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Кабмин назначил и.о. председателя Госэнергоэффективности
07:55 03.07.2020 |
Правительство назначило Константина Гуру первым заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, а также возложило на него временное исполнение обязанностей главы ведомства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Согласно распоряжений правительства от 25 июня этого года №742-р и №743-р назначены: Гуру Константин Юрьевич - первым заместителем председателя Госэнергоэффективности; Шафаренко Юрий Анатольевич - заместителем председателя Госэнергоэффективности. Также согласно распоряжению правительства от 25 июня 2020 года №746-р на Константина Гуру временно, до назначения в установленном порядке возложено исполнение обязанностей председателя Госэнергоэффективности», - говорится в сообщении.
Новоназначенные руководители уже приступили к работе.
Константин Гура получил образование в НТУУ КПИ им. И. Сикорского и французском университете Ecole Polytechnique. Профессиональный путь начал в 2011 году в отделе коммерческих отношений ГП «Энергорынок». В 2012-2013 годах работал в компании Saint-Gobain (Франция). После этого работал в Украине в частном секторе в сфере электроэнергетики.
С 2014 года Гура работал в Госэнергоэффективности над расширением международного сотрудничества и улучшением инвестиционной привлекательности в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.
Юрий Шафаренко получил образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете и получил степень магистра по специальности «экономика предприятия». Принимал участие в международной программе OPEN WORLD (США), Учебно-тренировочной программе для молодых управленцев правительства Украины от проекта GIZ (Германия). Проходил курсы повышения квалификации в Киевском межотраслевом института повышения квалификации, Академии управления МВД Украины и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.
С 2007 года Шафаренко работал в государственных органах: КРУ в Киевской области, НКРЭКУ. С 2014 года в Госэнергоэффективности он возглавлял такие направления работы, как развитие возобновляемой энергетики и стимулирование замещения газа.
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