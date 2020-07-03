Кабмин назначил и.о. председателя Госэнергоэффективности

Правительство назначило Константина Гуру первым заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, а также возложило на него временное исполнение обязанностей главы ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно распоряжений правительства от 25 июня этого года №742-р и №743-р назначены: Гуру Константин Юрьевич - первым заместителем председателя Госэнергоэффективности; Шафаренко Юрий Анатольевич - заместителем председателя Госэнергоэффективности. Также согласно распоряжению правительства от 25 июня 2020 года №746-р на Константина Гуру временно, до назначения в установленном порядке возложено исполнение обязанностей председателя Госэнергоэффективности», - говорится в сообщении.

Новоназначенные руководители уже приступили к работе.

Константин Гура получил образование в НТУУ КПИ им. И. Сикорского и французском университете Ecole Polytechnique. Профессиональный путь начал в 2011 году в отделе коммерческих отношений ГП «Энергорынок». В 2012-2013 годах работал в компании Saint-Gobain (Франция). После этого работал в Украине в частном секторе в сфере электроэнергетики.

С 2014 года Гура работал в Госэнергоэффективности над расширением международного сотрудничества и улучшением инвестиционной привлекательности в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Юрий Шафаренко получил образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете и получил степень магистра по специальности «экономика предприятия». Принимал участие в международной программе OPEN WORLD (США), Учебно-тренировочной программе для молодых управленцев правительства Украины от проекта GIZ (Германия). Проходил курсы повышения квалификации в Киевском межотраслевом института повышения квалификации, Академии управления МВД Украины и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

С 2007 года Шафаренко работал в государственных органах: КРУ в Киевской области, НКРЭКУ. С 2014 года в Госэнергоэффективности он возглавлял такие направления работы, как развитие возобновляемой энергетики и стимулирование замещения газа.