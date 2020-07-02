Отложили в пятый раз. Почему правительство опасается открывать рынок газа для населения

Александр СУКОВ / Деловая столица

Для либерализации рынка бытовых потребителей газа властям еще необходимо выполнить ряд формальностей.

Кабинет Министров в очередной раз отложил введение рынка газа для населения. В среду, 1 июля, на заседании правительства было принято решение продлить спецобязательства НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам природного газа для населения еще на один месяц, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец. Таким образом, введение рынка газа для населения отложено до 1 августа. Ранее ожидалось, что он заработает именно с 1 июля. С этой даты прекращало действие постановление Кабмина №303, которое в предыдущий раз продлевало режим ПСО с 1 мая до 1 июля. В целом введение рынка откладывается уже в пятый раз начиная с 2015 г.

Нынешняя отсрочка означает, что "Нафтогаз" должен будет еще в течение месяца в обязательном порядке поставлять ресурс газосбытовым компаниям (которые были созданы на базе облгазов), а те - продавать газ населению.

В случае введения рынка "Нафтогаз" стал бы таким же продавцом газа населению, как газсбыты или другие компании-поставщики, и его обязательство поставлять газ именно газсбытам прекращалось. Население же получило бы возможность выбирать поставщика по своему усмотрению. И цены уже формировал бы не "Нафтогаз", как он это делает сегодня ежемесячно, а сам рынок.

Нынешняя отсрочка введения рынка связана с тем, что Министерство энергетики не успело провести конкурс по выбору компании-поставщика последней надежды. Это компания, которая должна будет продавать газ тому потребителю, у поставщика которого по каким-то причинам нет необходимого ресурса газа. "Сегодня Кабинет Министров для проведения всех необходимых мероприятий для отбора такого поставщика последней надежды продлил действие ПСО для населения до 1 августа", - пояснила Буславец на брифинге после заседания Кабмина.

Минэнерго объявило конкурс по выбору поставщика последней надежды только 1 июля, и будет принимать заявки от компаний-претендентов до 7 июля включительно, в этот же день состоится открытие конкурсных предложений.

Заявки на конкурс могут подать компании, которые имеют лицензии на поставку газа, однако еще одно условие - намного существеннее: компания должна иметь деньги на счетах на закупку голубого топлива, или сам газ в хранилищах, или договоры с собственником газа в объеме, не меньшем чем наибольшее значение месячного объема потребления газа всеми потребителями Украины в период отопительного сезона 2019-2020 гг. (3,5 млрд куб м).

Также Кабмин своим постановлением №529 от 25 июня утвердил порядок установления цены на газ, который будет поставлять компания-поставщик последней надежды.

Однако есть еще моменты, которые требуется решить прежде, чем население и бизнес отправятся в свое плавание по рыночным условиям торговли газом. Бизнес обеспокоен тем, что до сих пор нет ясности в том, как будет продаваться газ украинской добычи. Сегодня его выкачивает из недр "Укргаздобыча", и далее "Нафтогаз Украины" в режиме спецобязательств продает его газсбытам. После запуска рынка этот газ, в теории, должен поступить на свободный рынок. Однако как это будет происходить, где он будет реализовываться и каким станет механизм ценообразования на этот газ, бизнес не понимает. "Пока не ясно, как будет продаваться газ, добытый в Украине", - сетовал 23 июня на пресс-конференции Владимир Шведкий, СЕО независимого провайдера энергии компании ETG.UA. Однако с тех пор прошла неделя, но ситуация яснее не стала.

Ассоциации поставщиков энергоресурсов 30 июня заявила, что правительство до сих пор не установило четкие и прозрачные механизмы, с помощью которых поставщики природного газа для населения смогут иметь равный доступ на рыночных условиях к ресурсу природного газа, добываемого в Украине. "Членам Ассоциации не важно, кто именно будет продавать природный газ, добываемый в Украине, - "Нафтогаз" или "Укргаздобыча". Главное, что он должен продаваться на рыночных условиях на бирже и быть доступным всем поставщикам в равной степени", - отметил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Чтобы обеспечить непрерывное газоснабжение населения, члены Ассоциации обратились к "Укргаздобыче" с предложением заключить договоры купли-продажи природного газа на период с июля 2020 г. по март 2021 г.

Однако, как сообщил руководитель "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, несмотря на отсрочку введения рынка, с 1 июля для населения стала действовать упрощенная процедура смены поставщика газа. "Это означает, что для бытовых клиентов уже нет препятствий на пути свободного перехода к любой компании, которая готова продавать им газ... "Газовое крепостное право" закончилось", - сказал он.

Как писала "ДС", упрощенный порядок смены поставщика для населения ввела НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг). Новый порядок означает, что рядовому украинцу сменить компанию поставщика станет значительно проще (достаточно написать заявление в желаемую компанию, и уже она будет заниматься всеми формальностями), процедура смены будет занимать значительно меньше времени (ранее это могло занять несколько месяцев), и сменить поставщика можно даже имея долги за газ перед предыдущим поставщиком (ранее наличие долгов блокировало смену поставщика).