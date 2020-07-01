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Меркель настаивает на завершении строительства «Северного потока - 2»
15:44 01.07.2020 |
Планы Вашингтона ввести новые экстерриториальные санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" не соответствуют правовым рамкам Германии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), отвечая в среду, 1 июля, на вопросы депутатов бундестага. По словам Меркель, правильным будет завершить этот проект, хотя строительство и затруднено.
"В этом ключе мы действуем", - подчеркнула глава германского правительства. Она также указала, что "Северный поток - 2" является "экономическим проектом, имеющим политическую составляющую". "Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского раза и транзитных пошлин", - отметила Ангела Меркель.
Накануне Сенат Конгресса США включил новые штрафные меры против трубопровода "Северный поток - 2" в проект оборонного бюджета. Под них должны подпасть не только строители, но и порты, юристы и страховые компании.
Строительство "Северного потока - 2" приостановлено из-за санкций США
Строительство "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.
"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.
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