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Операторы Украины и Польши запустили виртуальную точку соединения ГТС
13:44 01.07.2020 |
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал о начале функционирования на границе единой виртуальной точки "ВТС-Украина-Польша", которая предусматривает объединение двух точек межгосударственного соединения "Дроздовичи" и "Германовичи".
Об этом Макогон написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.
"Сегодня пройдена ещё одна веха в интеграции Украины в общеевропейский рынок газа - начала функционировать виртуальная точка на границе с Польшей, которая объединила две физические точки: Дроздовичи и Германовичи. Первые 5,4 млн м3 газа будут поставлены сегодня в Украину", - сообщил Макогон.
По его словам, создание виртуальной точки является требованием европейских газовых кодексов.
"Такая точка позволяет значительно упростить работу трейдеров, создаёт дополнительную гибкость и увеличивает пропускную способность за счёт зачета противоположных потоков газа, а также позволяет операторам экономить топливный газ, что приводит к снижению выбросов в атмосферу продуктов сгорания природного газа", - сообщил Макогон.
Также запуск точки позволит Оператору ГТС Украины перенаправить потоки газа между физическими газопроводами, чтобы начать замену 15 км трубопровода на одном из участков.
"Поэтому трейдеры даже не ощутят проведение данного ремонта, так как теперь мы сможем провести все работы без ограничения объемов транспортировки между Украиной и Польшей", - сообщил Макогон.
Как сообщалось, ранее Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заключили новое соглашение о взаимодействии, которое позволило объединить две существующие точки межгосударственного соединения - "Берегово DN1400" и "Берегдароц DN800" - в единую виртуальную точку соединения двух систем "Берег" с 1 мая.
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