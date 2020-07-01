С 1 июля возрастут тарифы на доставку газа

С 1 июля произойдет повышение тарифов на распределение газа: стоимость доставки топлива в среднем вырастет на 9,4%.

Эта информация содержится в проектах постановлений №3014-3051 и №№053-3056 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Для жителей Киева с 1 июля распределение газа не подорожает и составит 0,28 грн за кубометр. А жители других городов будут платить по 1,31 грн за кубометр вместо 1,06 грн. С полным перечнем изменений можно ознакомиться из документов, которые были обнародованы регулятором.

Как сообщалось, с января 2020 года решением НКРЭКУ со счетов за газ удалена плата за доставку газа. С февраля все потребители получают отдельные счета: один - за газ, второй - за его доставку.

Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от конкретного объема потребления и тарифа, установленного НКРЭКУ. При определении объема потребления за основу берется количество потребленных кубометров газа в течение предыдущего "газового года". Это промежуток времени с 1 октября до 30 сентября. Объем газа, потребленного за год, умножается на тариф за доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.