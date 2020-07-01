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Украина увеличила транзит газа в 1,5 раза из-за остановки «Турецкого потока»
10:38 01.07.2020 |
В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле месяце.
Об этом сообщает Управление корпоративных коммуникаций ООО «Оператор ГТС Украины».
"Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода «Турецкий поток» с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканскому направлению (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.
В Оператора отметили, что с начала 2020 года, когда начал работать «Турецкий поток», Газпром фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балканы. А зависимость исключительно от «Турецкого потока» несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона могут быть приостановлены.
"Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от «Турецкого потока» или любого другого обходного газопровода", - отметили в ОГТСУ .
Как сообщалось, проложенный по дну Черного моря газопровод «Турецкий поток» принадлежит российскому ОАО «Газпром» и предназначен для транспортировки газа из России в Турцию, страны Южной и Юго-Восточной Европы в обход Украины. Его строительство началось в 2017 году, а первые поставки газа были осуществлены в январе 2020 года. Проектная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м/год (две нитки по 15,75 млрд куб. м), что полностью замещает южный маршрут украинской ГТС (30 млрд куб. м/год).
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