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Украинцы с 1 июля могут самостоятельно выбирать поставщика газа
08:40 01.07.2020 |
В Украине с 1 июля значительно упрощается процедура смены поставщика газа для населения.
По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, с июля потребитель газа сможет менять поставщика в один клик: достаточно отправить новому поставщику заявление-присоединение.
"Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий", - пояснил Коболев.
Он подчеркнул, что до внедрения изменений процесс мог тянуться месяцами. С новыми правилами можно сменить поставщика в течение трех дней.
"Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа. И я благодарен, что, несмотря на коронавирусную пандемию, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы наконец дать свободу выбора каждому украинцу", - добавил глава правления Нафтогаза.
В новом решении регулятора было устранено такие требования для смены поставщика, как получение письменной справки об отсутствии долга или составление акта сверки расчетов, или же составление графика погашения задолженности перед поставщиком. Вместе с тем потребитель должен самостоятельно заявить, что у него нет долгов за газ.
Как сообщалось, 10 июня 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которым упрощается процедура смены поставщика газа для бытовых потребителей. В частности, изменения внесены в Кодекс газотранспортной системы, Кодекс газораспределительных систем, Правила поставок природного газа и Типовой договор поставки природного газа бытовым потребителям.
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