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«Газпром» вернул польскому концерну переплату за газ по решению Стокгольмского суда
08:29 01.07.2020 |
Российский монополист "Газпром", выполняя решение Стокгольмского арбитражного суда, перечислил польскому газовому концерну PGNiG сумму переплаты за газ за период с ноября 2014-го по февраль 2020 года. Об этом сообщили журналистам в компании "Газпром экспорт", передают во вторник, 30 июня, российские информационные агентства.
"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - приводит "Интерфакс" сообщение российской компании.
В документе, в то же время, отмечается, что "Газпром" и "Газпром экспорт" продолжают обжаловать решение арбитражного трибунала в установленном порядке.
В конце марта PGNiG сообщил о победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, который принял решение пересмотреть ценовую формулу на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной. По оценке польской стороны, речь идет о компенсации в размере 1,5 млрд долларов.
Ямальский контракт на поставку газа из России в Польшу
Ямальский контракт на поставку газа, который "Газпром" и PGNiG подписали в 1996 году, предусматривает поставки российского газа в Польшу в объеме около 10,2 млрд кубометров в год. В соответствии с условием договора "бери или плати" концерн PGNiG обязан оплачивать как минимум 8,7 млрд кубометра газа в год, даже если не нуждается в таких объемах поставок. В то же время за каждой стороной сохраняется право потребовать пересмотра действующих цен на газ, в случае если компании покажется, что они не соответствуют рыночным.
Именно этим правом и воспользовалась компания PGNiG в ноябре 2014 года. Иск против "Газпрома" польский концерн направил в арбитражный трибунал в Стокгольме в феврале 2016 года.
В начале июня власти Польши утвердили новый тариф на транзит российского газа по проходящему через ее территорию участку трубопровода Ямал - Европа. По данным польского Управления по регулированию энергетики (URE), "введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5 процента по отношению к действующему тарифу".
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