Финансовые новости
- |
- 30.06.20
- |
- 11:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС готовит ответ на санкции США против «Северного потока - 2»
09:29 30.06.2020 |
Еврокомиссия готовит ответные меры на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в письменном ответе Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на запрос депутата Европарламента Эмманюэля Мореля. официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не стал в пятницу, 26 июня, уточнять, в чем именно будет заключаться ответ ЕС.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. В ответе Борреля на запрос евродепутата от 25 июня указывается, что санкции против действий, разрешенных законодательством ЕС, неприемлемы и нарушают международное право. По его словам, Брюссель ведет очень откровенный диалог с администрацией и Конгрессом США.
Новый механизм повысит устойчивость Европык санкциям третьих стран
Вместе с тем, Еврокомиссия "готовится принять усиленный санкционный механизм, который повысит устойчивость Европы по отношению к введенным третьими странами экстерриториальным санкциям", подчеркивается в документе. По словам Эрика Мамера, подробностей пока раскрыть нельзя.
Трамп уже годами подвергает критике "Северный поток - 2", обвиняя Германию в том, что она позволяет себе военную защиту от России, но в то же время обеспечивает Москву высокими доходами от экспорта газа.
Недавно американские сенаторы объявили о расширении санкций, нацеленных на остановку "Северного потока - 2". Этот трубопровод проходит параллельно газопроводу "Северный поток", по которому газ транспортируется в Германию с конца 2011 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые «Корнеты» на Донбассе. Чего ждать от российских учений «Кавказ-2020»
|Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго
|Гнилой парад и пропускной ад. Можно ли сбежать из ОРДЛО-мышеловки
|Ермак против Трофимова и Сытник против всех. Зачем публично утопили губернатора Кировоградщины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Конституционный суд: по Украине - главным калибром
|Фонд соцстраховаия направил на больничные из-за изоляции по причине коронавируса 2,6 миллиона
|ЕС готовит ответ на санкции США против «Северного потока - 2»
|Цена золота 30 июня остается в плюсе на сохраняющихся рисках вокруг COVID-19
|Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго
|Нефть дешевеет 30 июня на опасениях за дисбаланс спроса и предложения
Это интересно
|Tesla заняла последнее место в рейтинге качества автомобильных брендов США
|Представлен Lexus IS нового поколения
|Viber запустил новую функцию: исчезающие сообщения
|Поддержка Windows на компьютерах Apple подходит к концу
|Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
|Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара
|Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ