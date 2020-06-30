Венгерская компания MOL объявила о присоединении к «Турецкому потоку»

Венгерская компания MOL объявила в субботу, что присоединится к газопроводу «Турецкий поток», который был проложен из России в Турцию. В компании сообщили о присоединении к газопроводу через Сербию.

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

«Регулятор утвердил 10-летний план развития, который включает строительство нового сербско-венгерского газопровода, мощностью 6 миллиардов кубометров ежегодно», - говорится в сообщении.

«Турецкий поток» состоит из двух линий протяженностью 930 километров, проходящих от России в Турцию по Черному морю, и двух отдельных береговых участков длиной 142 километра и 70 километров.

Проект имеет общую годовую мощность 31,5 млрд куб. м газа. Первая линия мощностью 15,75 млрд кубометров предназначена для поставок внутренним потребителям Турции, а вторая линия - еще 15,75 млрд кубометров - для транспортировки российского газа дальше в Европу через Болгарию.

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января этого года.

Как известно, после пуска первой очереди «Турецкого потока» Украина почти полностью потеряла транзит газа из Российской Федерации в Турцию, Грецию и Болгарию.