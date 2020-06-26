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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине увеличилось использование природного газа и мазута

23:16 25.06.2020 |

Новости ТЭК

 

За май 2020 года по сравнению с маем 2019 года иприродного газа и тяжелых мазутов в Украине увеличилось, соответственно, на 13,6% и 55,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За прошлый месяц в Украине было использовано 2,89 млн тонн каменного угля (на 14,9% меньше, чем за май 2019 года); 1,72 млн кубометров природного газа (на 13,6% больше); 9,5 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 55,8% больше).

Также за указанный период (без учета объемов продаж населению через автозаправочные станции) было использовано 37,3 тыс. тонн моторных бензинов (на 14,7% меньше, чем за май 2019 года); 344,3 тыс. тонн дизельного топлива (на 6,6% меньше); 13,9 тыс. тонн сжиженного газа (на 12,1% больше).
По материалам: Укринформ
 

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