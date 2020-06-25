Atlantic Council: Украина может помочь ЕС уменьшить газовую зависимость от России

Более 50 европейских компаний не смогут экспортировать газ в Украину в пиковое время сезона накопления запасов, если украинский и словацкий операторы газотранспортных систем не смогут найти решение для альтернативного маршрута поставок во время незапланированного перекрытия трубопровода этим летом.

Украинский оператор во вторник вечером заявил, что поток через украинско-словацкий пограничный пункт в селе Будинце будет остановлен с 11 августа до 1 октября из-за ремонтных работ на связующем звене, - пишет Atlantic Council. Поскольку сезон запасов в разгаре, "Оператор ГТС Украины" предложил словацким коллегам из Eustream два решения.

Одно из них заключается в объединении пограничных пунктов Будинце и Велке Капушаны, которые служат двумя физическими соединительными узлами между системами Словакии и Украины, в юридически один пункт. Таким образом, компании, которые забронировали экспортные возможности через Будинце, смогли бы продолжить транспортировать газ на украинскую территорию через Велке Капушаны. Другой выход предлагает не объединять пункты, но позволить компаниям, которые заказали транзит через Будинце, использовать соединение в Велке Капушаны без дополнительных затрат на период проведения ремонта.

Оба варианта позволят компаниям продолжать перекачивать газ в Украину без перебоев. Однако, если никаких договоренностей не будет, они встанут перед проблемой избытка в размере 3-4 миллиардов кубометров, что будет иметь серьезные последствия не только для европейского газового рынка, но и для поставок сжиженного газа США. Потому что эти дополнительные объемы ухудшат и без того тяжелую ситуацию, связанную с падением спроса и европейским перенасыщением. США, которые уже отменили около 50 судов с поставками для Европы в августе, будут вынуждены пойти на дополнительные отмены в конце лета, а также в сентябре.

Eustream еще не сделала официальное заявление. Однако, источники, приближенные к словацкой компании, сообщили, что она не хочет объединять две пограничных пункта. Потому что транзитные объемы, доступны в пункте Буденице, твердые, что означает, что забронированные транзитные объемы компаний не могут быть нарушены. В это время, объемы в Велке Капушаны прерывистые и зависят от реальных объемов экспорта газа из России через Украину в Словакию. Участники рынка говорят, что существует острая потребность в том, чтобы убедить Братиславу применить правила ЕС к украинской границе, чтобы избежать проблем, заложниками которых может стать весь европейский газовый рынок.

С практической точки зрения, применение регуляций ЕС относительно сетей обяжет Словакию максимизировать возможности и предложить их на открытых аукционных платформах, как это происходит между странами-участницами. Сейчас Братислава предлагает ежедневные и месячные объемы Украине по принципу "кто первый, того первого и обслуживают". Исторически так сложилось, что Велке Капушаны используются лишь для транзита российского газа через Украину в Словакию, в то время как пункт в Будинце был открыт всего 5 лет назад для физического импорта из Словакии в Украину.

После того, как 10-летнее российско-украинское соглашение о транзите потеряло свою силу в конце 2019 года, "Оператор ГТС Украины" получил возможность самостоятельно управлять возможностями экспорта и импорта на европейских пограничных пунктах с Венгрией, Польшей и Словакией. Украинская компания успешно создала в фактические точки соединения с Венгрией и Польшей и надеется договориться о том же со Словакией.

Однако, до сих пор добиться этого ей не удалось, потому что словацкая сторона настаивает на нецелесообразности применения правил ЕС на украинской границе, поскольку Украина не имеет членства в союзе. Брюссель, кажется, занял похожую позицию, утверждая, что, учитывая действующее законодательство, национальные регуляторы должны решать, применять им правила ЕС или нет на границе со странами за пределами союза.

Однако, в случае Украины это нужно сделать по двум важным причинам. Во-первых, она остается важной транзитной страной для экспорта газа в Европу после подписания соглашения с Россией на пять лет. Во-вторых, Украина становится европейским узлом хранения газа. С прошлого года количество иностранных компаний, которые закачивают свое топливо в украинские хранилища, возросло с 7 до 54. Если в 2019-м иностранные компании хранили в Украине 47 миллионов кубометров газа, то сейчас этот объем вырос до 2,8 миллиарда кубометров, на что указывают последние цифры "Укртрансгаза". Для европейских компаний доступ к украинским емкостям стал спасением во времена обвала спроса и перенасыщения этого года.

Более того, благодаря свободному месту в Украине компании из Европы могут принять больше сжиженного газа из США, что поможет континенту вырваться из мертвой хватки России. Именно поэтому ЕС должен признать важность Украины и обязать все страны-участницы, которые с ней граничат, применять соответствующие правила союза на ее границе. Учитывая интересы США в Европе, твердая поддержка Вашингтона в этом тоже была бы логичной.