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Кабмин привязал цену на газ будущего поставщика «последней надежды» к котировкам на хабе NCG
16:25 25.06.2020 |
Кабинет министров утвердил формулу ценообразования на природный газ будущего поставщика "последней надежды" (ППН), привязав цену к котировкам на немецком газовом хабе NCG, передает Энергореформа.
Соответствующее решение о внесении изменений в правительственные постановления №809 (от 30 сентября 2015 года) и №873 (от 21 октября 2015 года) было принято на заседании 25 июня.
Согласно тексту проекта постановления, компания, которую по результатам конкурса определят поставщиком "последней надежды", должна будет поставлять газ потребителям по цене, за основу которой берется среднеарифметическая цена торгов на NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки. Среднеарифметическое значение фактических цен (Settlement Price) газа на следующий месяц поставки (Front Month) на хабе NCG за 1-22 число берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX.
Помимо значений NCG в формуле также учитывается коэффициент соотношения единиц энергии к объему, спред, курс гривни к евро, сформировавшийся за период с 1 по 22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.
В свою очередь наценка к указанной формуле будет представлять собой минимальное среди предложенных участниками конкурса по отбору ППН значение, исходя из которого и будет определен победитель.
Обновленный порядок конкурса на ППН предусматривает проведение квалификационного отбора, во время которого конкурсная комиссия оценит соответствие участников ряду требований, выдвигаемых к ППН. В частности, речь идет о таких основных критериях как: возможность участника взять на себя обязательство соблюдать законодательство в части прав и обязанностей ППН, наличие на счетах участника средств на приобретение/накопление запасов газа в ПХГ либо наличие договора с собственником газа в ПХГ в объеме, который не может быть меньше максимального значения месячного потребления газа всеми потребителями Украины в течение отопительного сезона/2019-2020.
Участники, прошедшие квалификационный отбор, допускаются к последнему этапу, на котором и будут бороться за победу, предлагая наименьшую наценку.
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