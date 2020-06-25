Кабмин создал конкурсную комиссию по отбору членов НКРЭКУ

Кабинет министров распорядился создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает Энергореформа.

Согласно принятому на заседании правительства в четверг распоряжению, членами комиссии является советник и.о. министра энергетики Сергей Чех, бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики (НКРЭ) Юрий Андрийчук (оба - на основании предложения Министерства энергетики и Министерства регионального развития).

Кроме того, в состав комиссии также включены экс-глава "Укргазвыдобування" и бывший член правления НАК "Нафтогаз" Олег Прохоренко, эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID и экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ Светлана Голикова, бывший замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин (все - на основании предложений энергетического комитета Верховной Рады).

Как сообщала Энергореформа, согласно закону о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, принятому в конце 2019 года, НКРЭКУ приобретает статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, для чего не требуется проведения процедур, связанных с ликвидацией и реорганизацией государственных органов.

Действующие члены регулятора продолжают осуществлять свои полномочия в течение срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком их пребывания на должности, но с учетом предусмотренной законом ротации. Ротации подлежат по одному члену регулятора до 1 июля 2020-2021 годах, а также до 1 июля 2023 года, затем - по два члена НКРЭКУ ежегодно до 1 июля 2024-2025 годов. Законом предусмотрена схема ротации членов НКРЭКУ с поименным списком, которая утверждается президентом Украины.

Действующие члены комиссии Дмитрий Коваленко, Елена Антонова и Оксана Кривенко назначены на свои должности по результатам открытого конкурса 29 мая 2018 года, Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Алексей Магда и Валерий Тарасюк (избранный тайным голосованием главой НКРЭКУ 4 ноября 2019 года) - указами президента от 29 октября 2019 года без конкурсов.