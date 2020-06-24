Будем краснеть перед МВФ. Кабмин может отложить запуск рынка газа для населения

Кабинет министров может продлить на один месяц спецобязательство НАК Нафтогаз Украины продавать газ для населения по льготной цене (ПСО). Об этом сообщил глава Национальной комиссии государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк на онлайн встрече Energy club.

По его словам, де-юре, к отмене ПСО остается всего неделя, но на сегодня "единственное, что сделано - это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика" газа для населения.

"Сейчас речь идет, что ПСО будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы [с переходом на газовый рынок] хотя бы частично. Главная из них - определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о Гарантированном поставщике, но сейчас уже об этом не никто говорит", - сказал Тарасюк.

Он сообщил, что отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на $5 млрд.

"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки", - заявил глава Нацкомиссии.