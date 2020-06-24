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Будем краснеть перед МВФ. Кабмин может отложить запуск рынка газа для населения
17:23 23.06.2020 |
Кабинет министров может продлить на один месяц спецобязательство НАК Нафтогаз Украины продавать газ для населения по льготной цене (ПСО). Об этом сообщил глава Национальной комиссии государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк на онлайн встрече Energy club.
По его словам, де-юре, к отмене ПСО остается всего неделя, но на сегодня "единственное, что сделано - это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика" газа для населения.
"Сейчас речь идет, что ПСО будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы [с переходом на газовый рынок] хотя бы частично. Главная из них - определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о Гарантированном поставщике, но сейчас уже об этом не никто говорит", - сказал Тарасюк.
Он сообщил, что отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на $5 млрд.
"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки", - заявил глава Нацкомиссии.
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