Иностранные компании хранят в украинских ПХГ 2,8 млрд куб. м природного газа

Объем природного газа, который хранят иностранные компании в украинских подземных хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад" по состоянию на середину июня составляет 2,8 млрд куб. м, что втрое больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Как сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз" в Facebook 22 июня, украинские мощности в настоящее время используют 54 компании, тогда как годом ранее их количество равнялось семи, передает Энергореформа.

Ранее УТГ информировал, что по состоянию на 1 июня нерезиденты хранили в режиме "таможенный склад" 2 млрд куб. м, что вчетверо превышало показатель аналогичного периода 2019 года.

Как сообщала Энергореформа, по оценкам главы ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергея Макогона мощности украинских подземных хранилищ, которые могут быть доступны для европейских компаний в конце третьего квартала этого года составят около 10 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).