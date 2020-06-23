ФСЭГ: COVID-19 обрушил мировой рынок газа на 6%, восстановление будет не раньше 2022г

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обновляет прогноз динамики рынка в 2020 году до минус 2,8% в лучшем сценарии и минус 6% в худшем сценарии, сообщает международная организация.

ФСЭГ не ожидает, что спад удастся преодолеть в 2021 году - только в 2022 году мировое потребление может вернуться к уровню 2019 года.

На долгосрочном прогнозе до 2050 года COVID-19 также оставил след, заставляя экспертов снизить его на 2-3 процентных пункта, или 100-200 млрд куб. м в год (по сравнению с февральской версией прогноза Форума.

При этом эксперты организации отмечают, что длительный период повышения доступности газа из-за низких цен дает странам-потребителям веские экономические и экологические причины для стратегической перестройки энергетической политики в отношении природного газа.

ФСЭГ был создан в 2001 году, но только с 2008 года он приобрел статус полноформатной международной организации. Во ФСЭГ входит 12 государств-поставщиков природного газа (Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ (с 2012 года), Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея) и шесть стран-наблюдателей (Оман, Нидерланды, Перу, Норвегия, Казахстан и Ирак). Главной задачей ФСЭГ была выработка единой позиции стран-участников и ее продвижение на газовом рынке. Работа над этим все еще в процессе.

