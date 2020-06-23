Финансовые новости
- |
- 23.06.20
- |
- 11:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ФСЭГ: COVID-19 обрушил мировой рынок газа на 6%, восстановление будет не раньше 2022г
09:53 23.06.2020 |
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обновляет прогноз динамики рынка в 2020 году до минус 2,8% в лучшем сценарии и минус 6% в худшем сценарии, сообщает международная организация.
ФСЭГ не ожидает, что спад удастся преодолеть в 2021 году - только в 2022 году мировое потребление может вернуться к уровню 2019 года.
На долгосрочном прогнозе до 2050 года COVID-19 также оставил след, заставляя экспертов снизить его на 2-3 процентных пункта, или 100-200 млрд куб. м в год (по сравнению с февральской версией прогноза Форума.
При этом эксперты организации отмечают, что длительный период повышения доступности газа из-за низких цен дает странам-потребителям веские экономические и экологические причины для стратегической перестройки энергетической политики в отношении природного газа.
ФСЭГ был создан в 2001 году, но только с 2008 года он приобрел статус полноформатной международной организации. Во ФСЭГ входит 12 государств-поставщиков природного газа (Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ (с 2012 года), Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея) и шесть стран-наблюдателей (Оман, Нидерланды, Перу, Норвегия, Казахстан и Ирак). Главной задачей ФСЭГ была выработка единой позиции стран-участников и ее продвижение на газовом рынке. Работа над этим все еще в процессе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать «другие версии»
|Дилемма Омеляна. Кого еще НАБУ начнет обвинять в помощи бизнесу
|Оман-2. Куда опять пропал Зеленский
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Падение реального ВВП по итогам 2020г может превысить 5% – НБУ
|Иностранные компании хранят в украинских ПХГ 2,8 млрд куб. м природного газа
|ФСЭГ: COVID-19 обрушил мировой рынок газа на 6%, восстановление будет не раньше 2022г
|Минус 1,3%. В НБУ назвали основные причины падения ВВП
|Конфедерация строителей просит Кабмин возобновить лицензирование строительства
|Золото дешевеет 23 июня после роста до максимума с середины апреля
Это интересно
|Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный