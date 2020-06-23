Финансовые новости
- |
- 23.06.20
- |
- 04:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине построили только 20% от запланированных до 2020 года мощностей биоэнергетики
16:53 22.06.2020 |
Биоэнергетика по состоянию на начало июня 2020 года работала суммарной мощностью 182 МВт, тогда как Национальным планом действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года предполагалось ввести в эксплуатацию на 80% больше - 950 МВт.
Об этом говорится в отчете Министерства энергетики о выполнении решений Антикризисного энергетического штаба.
Также, по данным министерства, план по вводу мощностей не выполнила ветровая генерация. По состоянию на начало июня в Украине было 1075 МВт мощностей ВЭС, тогда как планировалось на 50% больше - 2280 МВт.
Солнечная генерация при этом работала суммарной мощностью 5614 МВт - тогда как планировалось 2300 МВт, то есть Национальный план был перевыполнен на 150%.
Всего по состоянию на начало июня 2020 года по "зеленому" тарифу в Украине работало на 25% больше мощностей, чем ожидалось: 6871 МВт против 5530 МВт по Национальному плану.
Как сообщалось, во исполнение решений Антикризисного энергетического штаба, созданного в конце апреля 2020 года, правительством усовершенствованы механизмы ПСО и приняты изменения в постановления Кабинета министров, регламентирующие проведение аукциона на электрическую энергию, вырабатываемую атомными станциями; для НАЭК "Энергоатом" было высвобождено 5% производимой электроэнергии для продажи на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах.
Также принято распоряжение Кабинета министров для обеспечения приоритетного использования отечественного угля тепловой генерацией; подписан Меморандум о взаимопонимании с производителями и инвесторами ВИЭ.
Правительство убеждено, что выполнение условий меморандума с производителями ВИЭ позволит энергосистеме в целом сэкономить около 6,5 млрд грн ежегодно и более 2 млрд евро - за весь период поддержки.
Также Кабмин подготовил два законопроекта. Первый - имплементирует положения Меморандума, совершенствует аукционную модель, которая уже предусмотрена действующим законодательством для поддержки альтернативных источников энергии. Второй законопроект предлагает внести изменения в Закон "О рынке электроэнергии".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оман-2. Куда опять пропал Зеленский
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
|Война на Донбассе. Недельные итоги артиллерийского «пинг-понга»
|Судить «шахтеров на танках». Как у Зеленского собираются отделять честных жителей ОРДЛО от пособников оккупантов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Транспортные предприятия Украины за 5 мес. сократили перевозку грузов на 16,5% - Госстат
|Около половины средств украинцы тратят на еду - Госстат
|Использование «Центрэнерго» исключительно угля увеличит долги на 2,2 миллиарда — Фонд госимущества
|Розничный товарооборот в Украине в мае упал на 3,1% - Госстат
|Укрзализныця расширяет ограничения по ввозу пустых иностранных вагонов
|В Украине построили только 20% от запланированных до 2020 года мощностей биоэнергетики
|Цена газа для населения и тепловиков в июне снизится еще на 5,9%
Это интересно
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса