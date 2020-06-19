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Запасы газа в украинских хранилищах могут стать рекордными - «Нафтогаз»
08:20 19.06.2020 |
Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) в июне составляют около 19 млрд куб. м, а к началу нового отопительного сезона могут достигнуть рекордных показателей. Об этом во время онлайн-дискуссии заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах. Собственно говоря, это сейчас и происходит. По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд куб. м, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", наша страна завершила отопительный сезон 2019-2020 годов с крупнейшими запасами газа за последние 30 лет - 15,8 млрд куб. м газа, почти на 45% больше, чем год назад.
К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.
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