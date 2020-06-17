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Кабмин отдал Буславец контроль над аукционами по продаже нефти и сжиженного газа
17:58 17.06.2020 |
Кабинет министров по предложению и.о. министра энергетики Ольги Буславец принял постановление, которым передал Минэнерго формирование состава аукционного комитета по проведению биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июня, по процедуре без обсуждения.
Документом внесены изменения в постановление Кабинета министров №570 от 16 октября 2014 года.
В частности, теперь персональный состав аукционного комитета будет состоять из пяти представителей Минэнерго и утверждаться приказом министерства.
Ранее в состав аукционного комитета входили по 4 представителя от Минэнерго и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а персональный состав аукционного комитета утверждался совместным приказом двух министерств.
В пояснительной записке Минэнерго среди оснований для принятия постановления указало, что специалисты Минэкономики не имеют необходимых знаний в сфере технологических процессов производства, хранения и транспортировки углеводородов.
"Их присутствие в составе аукционного комитета усложняет процедуру своевременного принятия решений по организации проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа", - отмечается в обосновании к документу.
Также постановлением внесены изменения в формулу определения стартовой цены на сжиженный газ.
Напомним, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.
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