Рада планирует урегулировать тариф на поставку электроэнергии в многоквартирные дома

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2098 о поставках электроэнергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома по тарифу для населения.

За законопроект "О внесении изменений в Заключительные и переходные положения закона Украины " О рынке электрической энергии " по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома" проголосовал 331 депутат, сообщает корреспондент Укринформа.

"Целью законопроекта является определение на законодательном уровне, что поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома приравнивается по тарифу к поставке электроэнергии населению", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта объясняют, что сейчас существует правовая коллизия по поставкам электрической энергии, приобретаемой субъектом хозяйственной деятельности, который осуществляет содержание дома, для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного дома.

"Учитывая, что электрическая энергия, которая используется для указанных целей, фактически направляется для обеспечения потребностей населения, в то же время она не подпадает под действие нормы абзаца девятого пункта 13 Заключительных и переходных положений Закона Украины " О рынке электрической энергии ", поскольку в большинстве случаев организации по обслуживанию многоквартирных домов не подпадают под определение "бытовой потребитель". Также неоднозначность прослеживается и в решениях НКРЭКУ, которая может как приравнивать потребления в указанных целях, так и принимать противоположные решения ", - отмечается в пояснительной записке.