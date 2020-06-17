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В Раде создали межфракционное объединение «За развитие атомной энергетики»
17:06 17.06.2020 |
В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «За развитие атомной энергетики».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
Сопредседателями данного объединения являются, в частности, народные депутаты Елена Копанчук (фракция «Слуга народа»), Андрей Герус (фракция «Слуга народа»), Виктор Мялик (группа «За будущее»), Юлия Яцык (фракция «Слуга народа»), Денис Герман (фракция «Слуга народа»).
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